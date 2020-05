Municipio X: nel weekend a rispettare regole a Ostia (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – Ostia alla prova del nove. Occhi puntati sul litorale romano alla vigilia del primo weekend di ‘fase 2′. A pochi giorni dalla fine del lockdown il Municipio lidense prova a fare i conti con il rispetto delle regole dei cittadini romani. Assembramenti sui marciapiedi, nella pineta e sul lungomare sono stati la preoccupazione della presidente del decimo Municipio di Roma, Giuliana di Pillo, che con il passare dei giorni ha visto un graduale ritorno al rispetto delle regole. Ma ora con il weekend alle porte e il bel tempo complice, la vera prova per Ostia sara’ nel weekend. “Il primo giorno della fase 2 ero preoccupata vedendo parecchie persone sul lungomare e cosi’ sono andata in strada insieme alle forze dell’ordine”, ha detto Di Pillo. “Ora pero’ devo riconoscere che quasi tutti indossano la mascherina, fanno ... Leggi su romadailynews X Municipio - la politica locale riflette sul destino delle attività commerciali nel territorio

Roma - crisi nel Municipio IV : da maggioranza M5s mozione sfiducia alla presidente Della Casa

Roberta Della Casa : la mozione di sfiducia dei grillini alla loro presidente nel IV Municipio (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma –alla prova del nove. Occhi puntati sul litorale romano alla vigilia del primodi ‘fase 2′. A pochi giorni dalla fine del lockdown illidense prova a fare i conti con il rispetto delledei cittadini romani. Assembramenti sui marciapiedi, nella pineta e sul lungomare sono stati la preoccupazione della presidente del decimodi Roma, Giuliana di Pillo, che con il passare dei giorni ha visto un graduale ritorno al rispetto delle. Ma ora con ilalle porte e il bel tempo complice, la vera prova persara’ nel. “Il primo giorno della fase 2 ero preoccupata vedendo parecchie persone sul lungomare e cosi’ sono andata in strada insieme alle forze dell’ordine”, ha detto Di Pillo. “Ora pero’ devo riconoscere che quasi tutti indossano la mascherina, fanno ...

virginiaraggi : #coronavirus Vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo Ostia nascerà presto un altro Mercato Sociale di Roma… - cosimocalabres5 : RT @virginiaraggi: #coronavirus Vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo Ostia nascerà presto un altro Mercato Sociale di Roma Capi… - astergenova : Noi di #Aster stiamo intervenendo anche in vari parchi della nostra città. In foto la semina dei prati dei Parchi d… - 1Ultimo3 : RT @virginiaraggi: #coronavirus Vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo Ostia nascerà presto un altro Mercato Sociale di Roma Capi… - MassimoEri : RT @virginiaraggi: #coronavirus Vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo Ostia nascerà presto un altro Mercato Sociale di Roma Capi… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio nel Belluno, nozze con protezioni sul viso in municipio a Ponte nelle Alpi Corriere della Sera I 377 Rt dell’Isola per la fase 2, Solinas: “Indice non calcolabile in 363 Comuni”

“Usando il metodo dell’Istituto superiore di sanità per calcolare l’Rt, è venuto fuori che in quasi tutti i Comuni non è stato possibile calcolare l’indice di contagio perché i casi di positività sono ...

Gite, visite ai parenti e controlli: Liguria pronta a vivere il primo weekend della Fase 2

GENOVA - La Liguria si prepara al primo weeekend della fase 2, spostamenti consentiti per andare a trovare i congiunti, compresi fidanzati e fidanzate, in tutta la regione, possibilità di fare attivit ...

“Usando il metodo dell’Istituto superiore di sanità per calcolare l’Rt, è venuto fuori che in quasi tutti i Comuni non è stato possibile calcolare l’indice di contagio perché i casi di positività sono ...GENOVA - La Liguria si prepara al primo weeekend della fase 2, spostamenti consentiti per andare a trovare i congiunti, compresi fidanzati e fidanzate, in tutta la regione, possibilità di fare attivit ...