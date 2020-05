Milano, l’ultimatum di Sala: “O le cose cambiano oggi o chiudo i Navigli. Poi lo spiegate voi ai baristi” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala: “O le cose cambiano oggi o chiudo i Navigli. Non sono un politico da metafore, sono un politico da atti”. Con un video condiviso sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Milano si è rivolto ai milanesi minacciando di chiudere i Navigli se non dovesse cambiare la situazione. Il primo cittadino ha commentato i video circolati nella giornata del 7 maggio. Le immagini mostrano decine di persone, molte delle quali senza mascherina, nella zona simbolo della città. Sala, ‘Immagini vergognose’ Beppe Sala ha alzato i toni facendo riferimento alle immagini arrivate dai Navigli nella giornata del 7 maggio. “Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso sono il primo a farlo. Però ci son dei momenti in cui c’è da incazzarsi. E questo è ... Leggi su newsmondo Milano - l’ultimatum di Sala : “Se le cose non cambiano oggi - chiudo tutto” | VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) Il sindaco diBeppe: “O le. Non sono un politico da metafore, sono un politico da atti”. Con un video condiviso sulla propria pagina Facebook, il sindaco disi è rivolto ai milanesi minacciando di chiudere ise non dovesse cambiare la situazione. Il primo cittadino ha commentato i video circolati nella giornata del 7 maggio. Le immagini mostrano decine di persone, molte delle quali senza mascherina, nella zona simbolo della città., ‘Immagini vergognose’ Beppeha alzato i toni facendo riferimento alle immagini arrivate dainella giornata del 7 maggio. “Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso sono il primo a farlo. Però ci son dei momenti in cui c’è da incazzarsi. E questo è ...

