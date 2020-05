Il PalaVerde di Treviso è un ambulatorio Qui si faranno test a 13mila trevigiani (Di venerdì 8 maggio 2020) Serenella Bettin Per 10 giorni, su dieci postazioni all'interno dell'impianto, tutti al setaccio per trovare asintomatici. Finora i positivi sono 115 Treviso «Trentasette», segna il termometro posizionato sulla fronte dell'infermiere. Lo guardiamo sbigottiti. Impossibile. «Tranquilla, è il caldo del sole». E infatti la seconda misurazione è 36 e mezzo. Funziona così al PalaVerde, il palazzetto dello sport a Carità di Villorba in provincia di Treviso, sede di numerosi concerti; che ospita le partite della Imoco Volley e della Treviso Basket e che ora è diventato un mega ambulatorio. Tessera sanitaria in mano, tutti distanziati, percorsi delimitati dal nastro rosso e bianco, misurazione temperatura, si entra e si esce dall'altra parte. Qui ci sono medici, infermieri, operatori sanitari, squadre della protezione civile, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 maggio 2020) Serenella Bettin Per 10 giorni, su dieci postazioni all'interno dell'impianto, tutti al setaccio per trovare asintomatici. Finora i positivi sono 115«Trentasette», segna il termometro posizionato sulla fronte dell'infermiere. Lo guardiamo sbigottiti. Impossibile. «Tranquilla, è il caldo del sole». E infatti la seconda misurazione è 36 e mezzo. Funziona così al, il palazzetto dello sport a Carità di Villorba in provincia di, sede di numerosi concerti; che ospita le partite della Imoco Volley e dellaBasket e che ora è diventato un mega. Tessera sanitaria in mano, tutti distanziati, percorsi delimitati dal nastro rosso e bianco, misurazione temperatura, si entra e si esce dall'altra parte. Qui ci sono medici, infermieri, operatori sanitari, squadre della protezione civile, ...

