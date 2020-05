Fai, a fine mese riapriranno molti beni tutelati dal Fondo. E parte la sfida dei “Luoghi del cuore”. Premi speciali anche a farmacie e ospedali storici (Di venerdì 8 maggio 2020) Prima i giardini storici, poi i monumenti più ampi dove è più facile rispettare la distanza sociale. Anche il Fai, il Fondo ambiente italiano, ha la sua fase 2. E comincerà a fine mese quando riapriranno molti dei beni tutelati dalla fondazione senza scopo di lucro che si occupa di salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico e naturale. “Se penso a tutto quello che affrontarono all’inizio i nostri fondatori – dice Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo – o alla fatica che abbiamo fatto per arrivare ai 2,2 milioni di voti nell’ultima edizione del 2018 de I luoghi del cuore, mi viene da dire che non c’è nulla di facile nella vita. Diciamo che la forza che ci dà la sensazione di fare veramente un servizio sociale per la comunità ci fa superare tutto“. Il Fai sta anche provvedendo a tutte ... Leggi su ilfattoquotidiano Eleonora Incardona misure da capogiro - l‘accappatoio aperto è una finestra sul decolleté : «Fai paura»

