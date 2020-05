Coronavirus, dall’Eurogruppo via libera al Mes senza condizionalita’ (Di venerdì 8 maggio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Accordo raggiunto nell’Eurogruppo sul Meccanismo europeo di stabilita’ per l’emergenza sanitaria.I ministri dell’Economia dell’Eurozona hanno stabilito che non ci saranno condizionalita’ ne’ sorveglianza aggiuntiva e che “l’unico requisito per accedere alla linea di credito sara’ che gli Stati membri dell’area dell’euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzarla per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi del Covid-19”, si legge nella dichiarazione congiunta al termine della riunione.“Eurogruppo conferma che il MES potra’ offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette ... Leggi su ildenaro Coronavirus - dall’Eurogruppo via libera al Mes senza condizionalita’

- nestquotidiano : Coronavirus, dall'Eurogruppo via libera al Mes senza condizionalita'

