USA, calano le richieste di sussidio alla disoccupazione (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 2 maggio, i “claims” sono risultati pari a 3.169.000 unità, con un calo di 677.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 3.846.000 (3.839.000 la prima lettura), ma superiore ai 3 milioni attesi. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 4.173.500 unità in contrazione di 861.500 unità dalla settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 25 aprile, le richieste continuative di sussidio sono salite a 22.647.000, con un incremento di 4.636.000 ... Leggi su quifinanza Coronavirus - 333 morti e 1.739 casi in più. Mille ricoverati in meno - calano i positivi. Brusaferro : «Ora attenzione massima»

