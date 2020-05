Ucraina, neonati ammassati in un hotel: sono i figli delle madri surrogate bloccati dal virus (Di giovedì 7 maggio 2020) Lavinia Greci A causa del lockdown, 46 bambini venuti al mondo da gestanti a pagamento si trovano in un limbo giudiziario, visto che i genitori non possono andarli a prendere. Insorgono le femministe: "Il governo non dia permessi, è un reato" La nursery, con decine di culle pronte ad accogliere i bambini appena nati, è stata allestita nella hall dell'hotel Venezia, a Kiev, in Ucraina. E i piccoli "ospiti", che in tutto sono 46, sono i neonati venuti al mondo da gestanti che hanno portato a termine la gravidanza a pagamento, su richiesta di cittadini provenienti da diversi Paesi del mondo, compresa l'Italia. E a causa dell'emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus, i genitori "committenti" non possono volare in Ucraina a prendere i loro figli, che hanno da poche ore a poche settimane di vita. neonati lasciati soli Come riportato dal Corriere della sera, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 maggio 2020) Lavinia Greci A causa del lockdown, 46 bambini venuti al mondo da gestanti a pagamento si trovano in un limbo giudiziario, visto che i genitori non posandarli a prendere. Insorgono le femministe: "Il governo non dia permessi, è un reato" La nursery, con decine di culle pronte ad accogliere i bambini appena nati, è stata allestita nella hall dell'Venezia, a Kiev, in. E i piccoli "ospiti", che in tutto46,venuti al mondo da gestanti che hanno portato a termine la gravidanza a pagamento, su richiesta di cittadini provenienti da diversi Paesi del mondo, compresa l'Italia. E a causa dell'emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus, i genitori "committenti" non posvolare ina prendere i loro, che hanno da poche ore a poche settimane di vita.lasciati soli Come riportato dal Corriere della sera, ...

