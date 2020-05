Nancy Brilli | oggi | figlio | età | marito

Leggi su blogo

(Di giovedì 7 maggio 2020) Attrice tra le più popolari in Italia, conosciamo meglio.Nata a Roma il 10 aprile 1964 comeNicoletta Lina Ortensia, è di origini ucraine e perde la mamma all'età di 10 anni, esordisce a 20 nel film Claretta di Pasquale Squitieri, per poi raggiungere la notorietà con Compagni di scuola di Carlo Verdone. Nel 1990 vince un David di Donatello e i Nastri d'Argento come miglior attrice non protagonista per Piccoli equivoci., età,07 maggio 2020 08:18.