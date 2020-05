Motorola Edge, arriva in Italia lo smartphone di fascia media dal caratteristico display senza bordi (Di giovedì 7 maggio 2020) Motorola Edge, lo smartphone di fascia medio-alta compatibile con il 5G presentato pochi giorni fa insieme a Edge+ dal produttore statunitense, è ora finalmente disponibile su Amazon per il preordine. Confermato anche il prezzo ufficiale per il nostro Paese: 699 euro. Il lancio di questo nuovo e atteso smartphone Motorola è fissato per metà maggio, ma gli utenti potranno già prenotarne l’acquisto, così da ricevere il prodotto non appena sarà disponibile. La caratteristica più interessante di questo device è sicuramente il display waterfall, così chiamato a causa della forte curvatura sui lati lunghi, che ricorda appunto delle cascate e che di fatto elimina del tutto le cornici, retrocedendole sui fianchi. Da un punto di vista tecnico, si tratta di un pannello OLED con diagonale da 6,7 pollici e risoluzione Full HD+ di ... Leggi su ilfattoquotidiano Motorola Edge+ promette molto nei video grazie ai nuovi algoritmi Vidhance

Motorola Edge, lo smartphone di fascia medio-alta compatibile con il 5G presentato pochi giorni fa insieme a Edge+ dal produttore statunitense, è ora finalmente disponibile su Amazon per il preordine.

