MotoGP: raggiunto l’accordo tra Dorna e Andalusia per svolgere due gare a fine luglio, manca l’ok del governo spagnolo (Di giovedì 7 maggio 2020) Si avvicina sempre di più il momento che stavano aspettando tutti gli appassionati di motociclismo e non solo, infatti manca solo l’autorizzazione ufficiale del Governo spagnolo per lo svolgimento a Jerez de la Frontera della prime due gare stagionali del Motomondiale. Quest’oggi è stato trovato un accordo tra Dorna, giunta della città di Jerez de la Frontera ed il Governo della comunità autonoma andalusa per disputare due corse del Motomondiale ed un weekend di gara del Mondiale Superbike in rapida successione. Nel caso in cui arrivasse l’ok da parte del governo iberico, il campionato MotoGP aprirebbe i battenti il 19 luglio con il Gran Premio di Spagna per poi proseguire il 26 marzo con il Gran Premio di Andalusia, da disputare sempre sul circuito di Jerez. Per quanto riguarda il Mondiale Superbike, che ha fatto in tempo a disputare il ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 maggio 2020) Si avvicina sempre di più il momento che stavano aspettando tutti gli appassionati di motociclismo e non solo, infatti manca solo l’autorizzazione ufficiale del Governo spagnolo per lo svolgimento a Jerez de la Frontera della prime duestagionali del Motomondiale. Quest’oggi è stato trovato un accordo tra, giunta della città di Jerez de la Frontera ed il Governo della comunità autonoma andalusa per disputare due corse del Motomondiale ed un weekend di gara del Mondiale Superbike in rapida successione. Nel caso in cui arrivasse l’ok da parte del governo iberico, il campionatoaprirebbe i battenti il 19con il Gran Premio di Spagna per poi proseguire il 26 marzo con il Gran Premio di, da disputare sempre sul circuito di Jerez. Per quanto riguarda il Mondiale Superbike, che ha fatto in tempo a disputare il ...

