Milan, allenamenti individuali a Milanello (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono ripartiti a Milanello gli allenamenti individuali del Milan. Doppia turnazione per i primi 14 giocatori, 6 si alleneranno la mattina e 8 il pomeriggio. Nel primo gruppo arrivato a Milanello il portiere Gigio Donnarumma, attesi anche Hernández, Bonaventura, Duarte e Biglia. Devono ancora rientrare in Italia Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie: lo svedese dovrebbe arrivare tra domani e sabato, mentre l'ivoriano deve superare i problemi logistici dovuti al lockdown per far ritorno a Milano. I giocatori che rientreranno dall'estero dovranno poi osservare un periodo di quarantena a titolo precauzionale. Leggi su ilfogliettone Milan - terminato il primo giorno di allenamenti : presente anche Brescianini – VIDEO

Ripresa allenamenti in Serie A - la situazione squadra per squadra : oggi ripartono Milan e Roma

Ripresa allenamenti Milan - rossoneri in campo a Milanello (Di giovedì 7 maggio 2020) Sono ripartiti aello glidel. Doppia turnazione per i primi 14 giocatori, 6 si alleneranno la mattina e 8 il pomeriggio. Nel primo gruppo arrivato aello il portiere Gigio Donnarumma, attesi anche Hernández, Bonaventura, Duarte e Biglia. Devono ancora rientrare in Italia Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie: lo svedese dovrebbe arrivare tra domani e sabato, mentre l'ivoriano deve superare i problemi logistici dovuti al lockdown per far ritorno ao. I giocatori che rientreranno dall'estero dovranno poi osservare un periodo di quarantena a titolo precauzionale.

capuanogio : Oggi riapre #Milanello per gli allenamenti individuali del #Milan. Mancano all'appello #Ibrahimovic, che arriverà i… - AntoVitiello : Il Milan prima di riprendere gli allenamenti a Milanello in modo individuale dovrà prima completare lo screening pr… - infoitsport : Milan, test medici per la squadra. Nel fine settimana allenamenti individuali - MilanLiveIT : Il #Milan torna ad allenarsi a #Milanello con sedute individuali. Le immagini - GmaHappymilan : RT @la_rossonera: Milan, terminato il primo giorno di allenamenti: presente anche Brescianini. -