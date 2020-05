Michelle Obama | «La moda è uno strumento | non qualcosa di cui essere vittima»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 maggio 2020) A nemmeno due anni di distanza dall’uscita del best seller Becoming. La mia storia, Michelle Obama e la sua biografia sono approdati su Netflix con un documentario/spin-off svelato ieri, 6 maggio, sulla celebre piattaforma streaming. Un lungometraggio avvincente e colmo di curiosità e aneddoti, dal racconto del tour che ha visto l’ex First Lady impegnata in ben 34 città, sino alla storia della sua famiglia e alla relazione con suo marito, passando per le sue idee sulla società odierna e sul ruolo della moda all’interno di essa. Basti pensare che, ben prima che Barack Obama venisse eletto Presidente degli Stati Uniti, Michelle faceva già notizia per i suoi look, selezionati consapevolmente per valorizzare il lavoro di designer americani indipendenti come Narciso Rodriguez o Thakoon Panichgul.