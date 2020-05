Messe, dal 18 maggio ripartono le celebrazioni: ecco tutte le misure di sicurezza (Di giovedì 7 maggio 2020) E’ stato firmato oggi, giovedì 7 maggio, a Palazzo Chigi il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo a partire da lunedì 18 maggio 2020. ‘Il Protocollo è frutto di una profonda collaborazione e sinergia fra il Governo, il Comitato Tecnico-Scientifico e la CEI, dove ciascuno ha fatto la propria parte con responsabilità’ – ha dichiarato il Cardinale Bassetti. Messe con il popolo dal 18 maggio, ecco tutte le misure di sicurezza Bisogna evitare ogni tipo di assembramento e si deve mantenere il distanziamento tra le persone. L’accesso alla chiesa, come si legge nel Protocollo, in questa fase di transizione resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori e coloro che accedono ai luoghi di culto sono tenuti a indossare le mascherine. Agli ingressi dei luoghi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 - accordo Governo-Cei : sì alle messe dal 18 maggio

