Intesa Sanpaolo e Comune di Bergamo: “Programma Rinascimento” per la ripartenza (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Da città simbolo dell’epidemia a simbolo della ripartenza di tutto il Paese che, ad emergenza ancora in corsa, prova a disegnare la ripresa e il futuro. Il Comune di Bergamo e Intesa Sanpaolo lanciano il “Programma Rinascimento”. L’operazione, il cui valore complessivo è pari a 30 milioni di euro messi a disposizione dalla Banca, è stata presentata oggi dal Sindaco della città, Giorgio Gori, e dal Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina e nasce con l’obiettivo di supportare le micro e piccole attività d’impresa, i piccoli esercizi commerciali e artigianali nella delicata fase della ripartenza. Previsti anche interventi per promuovere la mobilità. Il “Programma Rinascimento”, si legge nel comunicato, prevede innanzitutto 3 milioni di euro di contributi a ... Leggi su quifinanza Accordo Palafrizzoni-Intesa Sanpaolo 30 milioni per micro e piccole imprese

