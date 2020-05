Incendio devasta un grattacielo di Dubai di 48 piani (Di giovedì 7 maggio 2020) Il grattacielo Abbco a Sharjah, a nord di Dubai, negli Emirati Arabi, devastato dalle fiamme di un Incendio che ha distrutto parte dei 48 piani di cui si compone l'edificio. Vdf Incendio Vicenza NoneVdf Incendio Puglia NoneNigeria, grave Incendio al mercato di Lagos Leggi su panorama Dubai - incendio devasta un grattacielo | VIDEO

Un anno fa il terrificante incendio che ha devastato la Cattedrale di Notre-Dame - “simbolo di resilienza”

Notte di terrore a Balestrate - incendio devasta un supermercato e un bar (VIDEO) (Di giovedì 7 maggio 2020) IlAbbco a Sharjah, a nord di, negli Emirati Arabi,to dalle fiamme di unche ha distrutto parte dei 48di cui si compone l'edificio. VdfVicenza NoneVdfPuglia NoneNigeria, graveal mercato di Lagos

periodicodaily : Emirati Arabi - Vigili del fuoco usano i droni per spegnere l’incendio che devasta il grattacielo Abbco - Periodico… - margheritacarp : RT @tpi: Dubai, un violento incendio devasta un grattacielo. Per spegnerlo sono stati utilizzati i droni. | VIDEO - venti4ore : incendio devasta Maso Toffa salvo gli ospiti della comunità. Creata una conduttura idrica chilometro per spegnere f… - f_uccheddu : RT @672Cilia: Se le tue carezze non fossero quell'incendio che mi devasta... se le tue labbra non avessero quel miele che asciuga la mia se… - hockey_yel_red : RT @3BMeteo: Incendio impressionante in questo #grattacielo negli #EmiratiArabi. È la torre #AbbcodiSharjah #AbbcoTower ?? -