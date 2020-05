Franco Baresi | tra il record poco invidiabile e la leggenda del figlio di Gullit

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Emblema della grande scuola dei difensori italiani e storica bandiera del Milan che con Sacchi dominò per anni in Italia e in Europa.compie oggi 60 anni. Dopo le giovanili in rossonero dal ’74 al ’77, inizia la sua lunghissima carriera coi colori del Diavolo, giocando per ben 20 stagioni di cui undici da capitano. Fino al ’97 conquista sei scudetti, tre Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale diventa campione del mondo nell’82 (pur senza mai entrare), mentre sfiora la vittoria nel ’94, venendo ricordato soprattutto per uno dei rigori sbagliati nella lotteria finale contro il Brasile. Soprannominato “Piscinin” e in seguito “Kaiser Franz” in onore di Franz Beckenbauer,è stato uno dei liberi più forti e completi nella storia. E’ detentore, insieme ...