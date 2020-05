Fase 2 | Doris | ‘necessario Piano Marshall | patrimoniale errore gravissimo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) – “La direzione è chiara, la prima cosa è stimolare l’economia, le imprese: è necessario un”. A chiederlo è Ennio, presidente di Banca Mediolanum ospite di ‘RipartItalia – 100 idee per la ripresa’. “Dal punto di vista delle autorità monetarie si sta facendo quello che si doveva fare perché la Bce anche se in ritardo si è mossa per dare molta liquidità, ma unsi può decidere solo a livello politico ed è quello che hanno fatto negli Stati Uniti”, spiega. In tal senso il Recovery Fund dovrebbe prevedere “minimo mille miliardi, almeno la metà dovrebbero essere a fondo perduto e la parte a prestito a tassi bassissimi con restituzione a lungo termine allora questo sarà ...