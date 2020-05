Di Mauro (DG Cotugno): “Nelle prossime ore approvazione per l’utilizzo del plasma” (Di giovedì 7 maggio 2020) Maurizio di Mauro: il DG dell’ospedale Cotugno di Napoli ha parlato a Radio CRC delle cure contro il Covid 19 (“Nelle prossime ore approvazione per l’utilizzo del plasma. Campania come eccellenza”). In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Ospedale Cotugno: “Negli ultimi giorni siamo decisamente più tranquilli, abbiamo un numero ridotto di contagi e solo due pazienti in terapia intensiva, ma non abbassiamo la guardia -avverte Di Mauro- Abbiamo riunioni periodiche, soprattutto per affrontare l’autunno; in questo momento si è attenuata la virulenza. Speriamo, da qui a qualche ora, di poter utilizzare il plasma: siamo più armati e più preparati ad affrontare il virus, ma abbiamo sempre ... Leggi su 2anews Coronavirus - Napoli : da oggi al Cotugno tremila tamponi al giorno. Di Mauro : Verso lo screening di massa (Di giovedì 7 maggio 2020) Maurizio di: il DG dell’ospedaledi Napoli ha parlato a Radio CRC delle cure contro il Covid 19 (“Nelleoreper l’utilizzo del plasma. Campania come eccellenza”). In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Maurizio Di, direttore generale dell’Ospedale: “Negli ultimi giorni siamo decisamente più tranquilli, abbiamo un numero ridotto di contagi e solo due pazienti in terapia intensiva, ma non abbassiamo la guardia -avverte Di- Abbiamo riunioni periodiche, soprattutto per affrontare l’autunno; in questo momento si è attenuata la virulenza. Speriamo, da qui a qualche ora, di poter utilizzare il plasma: siamo più armati e più preparati ad affrontare il virus, ma abbiamo sempre ...

DarioPanzac89 : RT @Paolorm2012Roma: Appello del direttore del Cotugno: 'Non fate gli imbecilli. Restate a casa' - ada_borsella : RT @Paolorm2012Roma: Appello del direttore del Cotugno: 'Non fate gli imbecilli. Restate a casa' - ladyrosmarino : RT @Paolorm2012Roma: Appello del direttore del Cotugno: 'Non fate gli imbecilli. Restate a casa' - Paolorm2012Roma : RT @Paolorm2012Roma: Appello del direttore del Cotugno: 'Non fate gli imbecilli. Restate a casa' - AZSalute : Intervista al dottore Maurizio Di Mauro Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Monaldi-Cotugno-Cto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Cotugno Di Mauro (DG Cotugno): “Nelle prossime ore approvazione per l’utilizzo del plasma” 2anews Coronavirus a Napoli, anche al Cotugno parte la cura con plasma iperimmune dei guariti

Al trattamento sono stati sottoposti i pazienti più problematici, quelli che rischiavano di arrivare in terapia intensiva. La terapia al plasma funziona. (Il Mattino) Nella ricerca di un «farmaco mira ...

La pasticceria Poppella regala 2700 “Fiocchi di neve” al Cotugno

Un dolce regalo per lo staff dell’ospedale Cotugno. Ciro Scognamillo, alla guida della pasticceria Poppella, ha donato 2700 fiocchi di neve a medici e infermieri quotidianamente impegnati contro il Co ...

Al trattamento sono stati sottoposti i pazienti più problematici, quelli che rischiavano di arrivare in terapia intensiva. La terapia al plasma funziona. (Il Mattino) Nella ricerca di un «farmaco mira ...Un dolce regalo per lo staff dell’ospedale Cotugno. Ciro Scognamillo, alla guida della pasticceria Poppella, ha donato 2700 fiocchi di neve a medici e infermieri quotidianamente impegnati contro il Co ...