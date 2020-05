Conte annuncia: «Valutiamo riaperture anticipate in alcune zone» (Di giovedì 7 maggio 2020) Giuseppe Conte ha annunciato di voler anticipare le riaperture in alcune zone d’Italia: le parole del premier Giuseppe Conte ha parlato in un’intervista rilasciata all‘AGI: queste le parole del premier italiano. riaperture – «A chi ha ancora l’attività chiusa dico che, continuando con il senso di responsabilità sin qui dimostrato, in molti territori si potranno anticipare le riaperture già nei prossimi giorni di maggio». SOSTEGNI ECONOMICI – «I prossimi sostegni economici per cittadini e lavoratori saranno più rapidi e sostanziosi di quelli di marzo-aprile. L’Italia è forte se sono forti le sue imprese. Stiamo lavorando fianco a fianco con le imprese e siamo aperti a ricevere tutte le proposte utili e costruttive». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - Conte annuncia superbonus : ecco cosa prevede

"Siccome ora ci sono soglie definite di allarme, siamo in condizione di studiare un'eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attivita' con differenziazioni geografiche". Lo dice il premier ...

