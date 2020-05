Contagiati lievi, in Toscana si valuta il quasi-obbligo all’albergo sanitario (Di giovedì 7 maggio 2020) FIRENZE. Lo dicono i dati. In Toscana la curva dell’epidemia si è alimentata lì, facendo rimbalzare le infezioni di padre in figlio, di fratello in sorella. Più del 30% dei casi si è sviluppato in famiglia. Eppure in pochi, anche di fronte al rischio di trasmettere il virus ai propri cari, hanno deciso di allontanarsi da casa e non correre il rischio di contaminare le vite dei parenti di dolore oltre che della malattia. «Sono 400 le persone pauci sintomatiche o asintomatiche positive che hanno scelto di trascorrere la quarantena in un albergo sanitario a fronte di una disponibilità che solo nell’area centro è di 2200 posti - spiega Carlo Tomassini, direttore del dipartimento sanità - Il 10% dei circa 4660 in isolamento domiciliare». Per questo, dicono il governatore Enrico Rossi e l’assessore Stefania ... Leggi su iltirreno.gelocal Contagiati lievi - in Toscana si valuta il quasi-obbligo all’albergo sanitario

In calo per il quinto giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.693 i pazienti più gravi su 95.262 contagiati - 63mila di questi sono in isolamento domiciliare asintomatici o con lievi sintomi. (Di giovedì 7 maggio 2020) FIRENZE. Lo dicono i dati. Inla curva dell’epidemia si è alimentata lì, facendo rimbalzare le infezioni di padre in figlio, di fratello in sorella. Più del 30% dei casi si è sviluppato in famiglia. Eppure in pochi, anche di fronte al rischio di trasmettere il virus ai propri cari, hanno deciso di allontanarsi da casa e non correre il rischio di contaminare le vite dei parenti di dolore oltre che della malattia. «Sono 400 le persone pauci sintomatiche o asintomatiche positive che hanno scelto di trascorrere la quarantena in un albergoa fronte di una disponibilità che solo nell’area centro è di 2200 posti - spiega Carlo Tomassini, direttore del dipartimento sanità - Il 10% dei circa 4660 in isolamento domiciliare». Per questo, dicono il governatore Enrico Rossi e l’assessore Stefania ...

Sono 38 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Toscana da ieri, 15 i decessi: numeri in lieve rialzo, ma resta positivo il trend di guariti e ricoverati. Queste le ultime notizie diffuse sul contagio ...

L’Abc per la prevenzione dei contagi per arrivare alla fase 3 preparati e in grado di offrire a genitori e bambini servizi utili. Nuove regole per l’accesso allo studio, la permanenza nelle sale di as ...

