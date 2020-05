Condannato il padre che non mantiene i figli anche se non li vede (Di giovedì 7 maggio 2020) di Annamaria Villafrate: la Cassazione con la sentenza n. 12681/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un padre, accusato in primo e secondo grado per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver fatto mancare ai figli il mantenimento stabilito dal provvedimento di omologa della separazione nella misura di 1200 euro mensile. A fronte dell'affermata impossibilità economica di provvedere, che la Corte non ha ritenuto provata, è piuttosto emerso dalle dichiarazioni concordanti e precise della persona offesa che lo stesso si è piuttosto disinteressato completamente delle necessità, anche economiche dei figli, mantenuti dalla mamma grazie a lavori saltuari e dai genitori della stessa. La durata dell'inadempimento ha inciso negativamente anche sulla concessione d... Leggi su studiocataldi Cassazione : condannato il padre che non mantiene i figli anche quando lavora (Di giovedì 7 maggio 2020) di Annamaria Villafrate: la Cassazione con la sentenza n. 12681/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un, accusato in primo e secondo grado per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver fatto mancare aiil mantenimento stabilito dal provvedimento di omologa della separazione nella misura di 1200 euro mensile. A fronte dell'affermata impossibilità economica di provre, che la Corte non ha ritenuto provata, è piuttosto emerso dalle dichiarazioni concordanti e precise della persona offesa che lo stesso si è piuttosto disinteressato completamente delle necessità,economiche dei, mantenuti dalla mamma grazie a lavori saltuari e dai genitori della stessa. La durata dell'inadempimento ha inciso negativamentesulla concessione d...

AscoltaEMedita : La sua missione è quella di rendere visibile il Padre e non c'è da parte sua né accusa né giudizio per l'uomo, ma s… - AssassinoBarrai : PEDOFILO KILLER PAOLO BARRAI #PAOLOBARRAI, LA SOCIETÁ DI QUELL'ANIMALE DELINQUENTE DI TUO PADRE VINCENZO BARRAI (GI… - Whatsername_17_ : Un bambino maledetto e ripudiato e condannato ad un'eternità di solitudine che non ha mai chiesto e che gli è stata… - Whatsername_17_ : Mikael sei sempre stato un padre e un uomo di merda prima di ogni cosa hai condannato i tuoi figli e ora sbeffeggia… - ballerokaterin : RT @Wikileaks_Ita: 50 milioni a Padre Biondi per la cattura di #Giuliano..il monaco fu poi condannato per un altra truffa..riunioni nella v… -

Ultime Notizie dalla rete : Condannato padre Padre condannato: non versava l'assegno di mantenimento ai figli neanche quando lavorava Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Lo zio del giovane di Nule scomparso: «Senza Stefano 5 anni di inferno»

SASSARI. Oggi è giovedì 7 maggio. Era un giovedì anche quel 7 maggio del 2015, quando Stefano Masala, trent’anni, scomparve da Nule e non tornò mai più a casa. Cinque lunghissimi anni senza che di que ...

Condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie, viene trasferito ai domiciliari

Per via dell’emergenza Coronavirus anche il 71enne Bruno Lorandi è stato trasferito dal carcere agli arresti domiciliari: attualmente si trova nell’abitazione di Mantova di una delle due sorelle (tra ...

SASSARI. Oggi è giovedì 7 maggio. Era un giovedì anche quel 7 maggio del 2015, quando Stefano Masala, trent’anni, scomparve da Nule e non tornò mai più a casa. Cinque lunghissimi anni senza che di que ...Per via dell’emergenza Coronavirus anche il 71enne Bruno Lorandi è stato trasferito dal carcere agli arresti domiciliari: attualmente si trova nell’abitazione di Mantova di una delle due sorelle (tra ...