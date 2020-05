Bonus pensione nel decreto di maggio, che guadagno comporta? (Di giovedì 7 maggio 2020) È al vaglio l’inserimento del Bonus pensione nel decreto di maggio. Un modo per assicurare a chi percepisce una somma di bassa di poter avere un piccolo incremento Fonte PixabayFino a questo momento la categoria dei pensionati era stata esclusa dagli ammortizzatori relativi all’emergenza coronavirus. Non si tratta di un errore, bensì di una decisione ponderata dall’esecutivo, secondo cui a differenza di quanto accaduto ai lavoratori non hanno avuto una perdita tangibile. Una decisione che i sindacati hanno mal digerito e per questo hanno intrapreso una battaglia per cercare di portare le pensioni più basse (che partono da 515 euro) almeno a 780 euro per parificarle con il Reddito di Cittadinanza. Sulla questione è intervenuta anche il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che sta valutando le ipotesi con i sindacati. Certo si ... Leggi su chenews Bonus commercianti : 513 euro e anticipo pensione per cessata attività. Requisiti

Pensione di invalidità : chi la percepisce può richiedere il bonus Covid 600 euro? (Di giovedì 7 maggio 2020) È al vaglio l’inserimento delneldi. Un modo per assicurare a chi percepisce una somma di bassa di poter avere un piccolo incremento Fonte PixabayFino a questo momento la categoria dei pensionati era stata esclusa dagli ammortizzatori relativi all’emergenza coronavirus. Non si tratta di un errore, bensì di una decisione ponderata dall’esecutivo, secondo cui a differenza di quanto accaduto ai lavoratori non hanno avuto una perdita tangibile. Una decisione che i sindacati hanno mal digerito e per questo hanno intrapreso una battaglia per cercare di portare le pensioni più basse (che partono da 515 euro) almeno a 780 euro per parificarle con il Reddito di Cittadinanza. Sulla questione è intervenuta anche il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che sta valutando le ipotesi con i sindacati. Certo si ...

matteosalvinimi : #Salvini: Invalidi, malati di tumore, vedove e vedovi con pensione di reversibilità sono esclusi da qualsiasi bonus… - biancolavoro : Bonus pensione per sostenere i soggetti che percepiscono un assegno pensionistico minimo. Ecco le novità - 27crazyfrog : RT @becio81: L'INPS respinge l'indennizzo Covid19 di 600 euro a lavoratori autonomi (come me) che hanno in famiglia una persona che riceve… - V_emoltoaltro : RT @becio81: L'INPS respinge l'indennizzo Covid19 di 600 euro a lavoratori autonomi (come me) che hanno in famiglia una persona che riceve… - CARDITELGENOVA : @PTridico Buonasera oggi mi sono visto rifiutare il bonus 600 euro xchè percepisco una pensione di invalidità di 2… -