Basket: Pesaro tra sponsor, Serie A e il duo Proli-Cancellieri (Di giovedì 7 maggio 2020) Situazione piuttosto intricata, quella che vede Pesaro protagonista nelle ultime settimane. La Victoria Libertas, nell’ultimo campionato, prima dell’interruzione aveva un ruolino di marcia non esattamente dei migliori, con un’unica vittoria nella prima giornata del girone di ritorno contro la Fortitudo Bologna al PalaDozza. Nonostante tutto, però, l’intenzione di far parte della Serie A 2020-2021 c’è, ma il legame è soprattutto con le disponibilità da parte degli sponsor, primo fra tutti quello principale, Carpegna Prosciutto. In questo senso è previsto entro la fine del mese un incontro per verificare la possibilità di mantenere l’accordo economico in essere, una delle chiavi della scelta tra A e A2 del club. Va ricordato, in questo senso, che la richiesta di riposizionamento in una Serie inferiore va fatta ... Leggi su oasport Basket : Pesaro tra sponsor - Serie A e il duo Proli-Cancellieri

Positivi al coronavirus due giocatori del Pesaro Basket

