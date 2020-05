Azzolina incontra sindacati su protocollo di intesa per maturità e avvio anno scolatico in sicurezza (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – La scuola deve ripartire: il primo banco di prova sono gli esami di Stato. Lo ribadisce Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, apprezzando la decisione della Ministra Azzolina di convocare i sindacati per siglare un protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. In una intervista a Teleborsa, il leader del sindacato ha spiegato che bisogna discutere di come tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori impegnati -personale amministrativo, collaboratori scolastici, personale docente – ed anche degli studenti. “Sappiamo che il momento dell’esame di maturità è un momento molto importante nella vita degli studenti”, ha affermato Pacifico, ma occorre dare delle regole e capire fino a che punto c’ è la responsabilità del dirigente scolastico ... Leggi su quifinanza Scuole chiuse fino al 13 aprile - Azzolina incontra i sindacati : «Serve norma per disciplinare fine anno scolastico» (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – La scuola deve ripartire: il primo banco di prova sono gli esami di Stato. Lo ribadisce Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, apprezzando la decisione della Ministradi convocare iper siglare und’per l’in sicurezza del nuovoscolastico. In una intervista a Teleborsa, il leader del sindacato ha spiegato che bisogna discutere di come tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori impegnati -personale amministrativo, collaboratori scolastici, personale docente – ed anche degli studenti. “Sappiamo che il momento dell’esame di maturità è un momento molto importante nella vita degli studenti”, ha affermato Pacifico, ma occorre dare delle regole e capire fino a che punto c’ è la responsabilità del dirigente scolastico ...

