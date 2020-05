Amici Speciali, ecco i nomi dei giudici (Di giovedì 7 maggio 2020) La prima edizione di Amici Speciali, il nuovo format di Maria De Filippi, è ormai pronta a partire e dopo quelli dei concorrenti, sono finalmente stati svelati anche i nomi dei giudici. Il ricco cast formato da 12 cantanti e ballerini, molti usciti proprio dalla scuola di Maria, sarà giudicato da un altrettanto prestigioso gruppo di giudici, provenienti dal mondo dello spettacolo e della tv. eccovi svelati i componenti della giura: Eleonora Abbagnato (etoile di fama mondiale)Sabrina Ferilli (attrice di cinema e televisione)Giorgio Panariello (showman, attore e conduttore)Gerry Scotti (mattatore televisivo, attore e conduttore radiofonico)La speciale versione di Amici, che negli scorsi giorni è stata al centro di qualche polemica riguardante la non partecipazione di alcune radio e di un noto ex cantante della scuola, andrà in onda su Canale 5 da ... Leggi su trendit La giuria di Amici Speciali con l’etoile Eleonora Abbagnato

Amici Speciali data d’inizio - quando va in onda e quando finisce il talent

Amici Speciali giuria - ecco i 4 big : c’è Gerry Scotti - non Vanessa Incontrada (Di giovedì 7 maggio 2020) La prima edizione di, il nuovo format di Maria De Filippi, è ormai pronta a partire e dopo quelli dei concorrenti, sono finalmente stati svelati anche idei. Il ricco cast formato da 12 cantanti e ballerini, molti usciti proprio dalla scuola di Maria, sarà giudicato da un altrettanto prestigioso gruppo di, provenienti dal mondo dello spettacolo e della tv.vi svelati i componenti della giura: Eleonora Abbagnato (etoile di fama mondiale)Sabrina Ferilli (attrice di cinema e televisione)Giorgio Panariello (showman, attore e conduttore)Gerry Scotti (mattatore televisivo, attore e conduttore radiofonico)La speciale versione di, che negli scorsi giorni è stata al centro di qualche polemica riguardante la non partecipazione di alcune radio e di un noto ex cantante della scuola, andrà in onda su Canale 5 da ...

AmiciUfficiale : Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorg… - poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - mhrtxonmars : E comunque io Amici Speciali non lo seguo. Guarderò solo le esibizioni di Gaia e Irama, gli unici che non abbandone… - micollottici : RT @AmiciUfficiale: Dodici talenti in gara, due squadre e una giuria strepitosa composta da: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorgio P… -