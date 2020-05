A Bergamo progetto per processare oltre 2000 tamponi giornalieri (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Nella provincia di Bergamo, il territorio più colpito dall’Emergenza Covid, il Distretto Rotary 2042 ha promosso un progetto pilota per la sperimentazione di tecnologie innovative per rispondere alla necessità di processare il maggior numero di tamponi nel minor tempo possibile. Avvalendosi della collaborazione dell’ASST Bergamo Est, con Porsche Consulting e Multiply Labs (una start up con sede negli USA, creata da giovani bergamaschi), in accordo con la ATS di Bergamo e in stretto collegamento con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, il Distretto Rotary 2042 ha donato due macchinari necessari per processare oltre 2000 tamponi al giorno, ma anche di kit altamente avanzati per contrastare il rischio di infezione. Nella prima fase di test, Transearch International, società di ... Leggi su quifinanza Nuovo progetto tamponi a Bergamo : arrivare a oltre 2000 giornalieri processati

Consegna di kit solidali per i più fragili Superbergamo - avanti con il progetto (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Nella provincia di, il territorio più colpito dall’Emergenza Covid, il Distretto Rotary 2042 ha promosso unpilota per la sperimentazione di tecnologie innovative per rispondere alla necessità diil maggior numero dinel minor tempo possibile. Avvalendosi della collaborazione dell’ASSTEst, con Porsche Consulting e Multiply Labs (una start up con sede negli USA, creata da giovani bergamaschi), in accordo con la ATS die in stretto collegamento con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e con l’Unità di Crisi regionale, il Distretto Rotary 2042 ha donato due macchinari necessari peral giorno, ma anche di kit altamente avanzati per contrastare il rischio di infezione. Nella prima fase di test, Transearch International, società di ...

Dome689 : Parte da Bergamo il maxi progetto per processare oltre 2mila tamponi al giorno - Bergamo News - ItaliaItaly1 : Le #Muravenete di #Bergamo, #Peschiera e #Palmanova sono #Patrimoniodellumanità Il progetto «Opere di difesa venezi… - Affaritaliani : Intesa Sanpaolo, 'Progetto Rinascimento': 30 Mio EUR alla città di Bergamo - giordi63 : RT @Affaritaliani: Bergamo, parte Progetto Rinascimento 30 mln per micro imprese e sostenibilità - ariele0916 : RT @Affaritaliani: Bergamo, parte Progetto Rinascimento 30 mln per micro imprese e sostenibilità -