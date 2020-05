UeD | arriva la ‘soffiata’ | chi è l’Alchimista | il corteggiatore mascherato di Giovanna

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) A causa dell’emergenza sanitaria, fino a qualche giorno fa ”Uomini e Donne” andava in onda con il format innovativo. Le protagoniste del programma Gemma Galgani – star indiscussa del trono over – eAbate, si trovavano chiuse in una casetta negli Studi Elios, a Roma, e chattavano con dei presunti spasimanti, di cui non si conoscevano le vere identità. Presenti in video anche Tina Cipollari e Gianni Sperti con i loro commenti pungenti. Ora che è iniziata la Fase 2, le due sono tronate in studio e anche cavalieri e corteggiatori hanno rifatto il loro ingresso davanti alle telecamere di Mediaset. Fino a qualche giorno fa il fulcro della trasmissione erano le chat destinate a Gemma e scritte da corteggiatori che si celavano dietro nickname assurdi come Pantera, Occhi Blu e Cuore di poeta.Ma anche per ...