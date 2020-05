Striscia la Notizia, Giovanna Botteri: “Cara Michelle, per fortuna non dobbiamo fare pace” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Questa sera Striscia la Notizia manderà in onda un video messaggio inviato da Giovanna Botteri che chiude le polemiche seguite alla messa in onda del servizio del 28 aprile scorso. “Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la Notizia e Gerry Scotti”. Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per chiudere la questione che aveva scatenato commentatori e tanti “leoni da tastiera” contro l’incolpevole Michelle Hunziker. “Perché la satira è libertà ... Leggi su tvzap.kataweb Caso Giovanna Botteri : Telefonata con Michelle Hunziker e Video-Replica a Striscia La Notizia!

