Siria, il Califfato fa la sua ‘giustizia’ e replica il massacro delle foibe (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una foiba, una depressione nella terra in cui far sparire gli uomini e le donne, arrivando a negare ai loro cari un funerale…un corpo. Quei buchi nel terreno hanno accumulato durante la storia questo significato. È accaduto durante la seconda guerra mondiale, con migliaia di persone giustiziate e gettate in quei pozzi oscuri nell’ex Jugoslavia. È accaduto ieri, in Siria, dove fra il 2013 e il 2015, lo Stato Islamico ha sommariamente ucciso e scaricato i cadaveri dentro al-Hota, una depressione profonda 50 metri, a 85 km da Raqqa. “La gola di al-Hota, un tempo un bellissimo sito naturale, è diventata un luogo di orrore e resa dei conti” ha detto Sara Kayyali, ricercatrice Siriana di Human Rights Watch, racconta ciò che è accaduto sia lì che presso altre fosse comuni in Siria. “È cruciale per determinare cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una foiba, una depressione nella terra in cui far sparire gli uomini e le donne, arrivando a negare ai loro cari un funerale…un corpo. Quei buchi nel terreno hanno accumulato durante la storia questo significato. È accaduto durante la seconda guerra mondiale, con migliaia di persone giustiziate e gettate in quei pozzi oscuri nell’ex Jugoslavia. È accaduto ieri, in, dove fra il 2013 e il 2015, lo Stato Islamico ha sommariamente ucciso e scaricato i cadaveri dentro al-Hota, una depressione profonda 50 metri, a 85 km da Raqqa. “La gola di al-Hota, un tempo un bellissimo sito naturale, è diventata un luogo di orrore e resa dei conti” ha detto Sara Kayyali, ricercatricena di Human Rights Watch, racconta ciò che è accaduto sia lì che presso altre fosse comuni in. “È cruciale per determinare cosa ...

