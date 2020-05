Papa Francesco: “Il Signore aiuti i media a trasmettere sempre la verità” (VIDEO) (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’omelia di Papa Francesco: “Il lavoro dei media in questo periodo di pandemia è tanto”. CITTA’ DEL VATICANO – Consueto appuntamento nella Chiesa di Santa Marta con la celebrazione presieduta dal Pontefice. Durante l’omelia Papa Francesco ha voluto rivolgere il proprio pensiero ai media che “in questo tempo di pandemia rischiano tanto e il lavoro è tanto. Che il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione, sempre, della verità“. L’omelia di Papa Francesco Dopo il pensiero a uomini e donne della comunicazione, Francesco ha commentato il Vangelo di mercoledì 6 maggio 2020. “Questo passo del Vangelo di Giovanni – sottolinea il Papa citato da Vaticannews – ci fa vedere l’intimità che c’era tra Gesù e il Padre. Gesù faceva quello che il Padre gli ... Leggi su newsmondo Papa Francesco - telefonata al ragazzo autistico termina con : «Ci rivedremo all’inferno»

