MioCinema: La piattaforma streaming con la sala nel cuore (Di mercoledì 6 maggio 2020) È stata presentata MioCinema, la nuova piattaforma digitale al debutto il 18 Maggio con I Miserabili, che ha come obiettivo supportare e ampliare l'esperienza della sala cinematografica. Ci è sempre stato presentato come un contrasto, una contrapposizione: streaming da una parte, sale cinematografiche dall'altra. Ma se non fosse necessariamente così? È l'ottica dalla quale sono partite le tre entità che hanno dato vita a MioCinema, la nuova piattaforma streaming al debutto il prossimo 18 Maggio, che ci è stata svelata in una conferenza online da Andrea Occhipinti, Antonio Medici e Gianluca Guzzo, rispettivamente rappresentanti di LuckyRed, Circuito Cinema e MyMovies che è partner tecnico di questa nuova realtà. Un cammino che inizierà con il lancio de I Miserabili di Ladj Ly e si pone come obiettivo di ... Leggi su movieplayer MioCinema - nasce la piattaforma per gli appassionati di cinema d’autore

