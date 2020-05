Mio marito salvato dal plasma | gli avevano dato 3 ore di vita

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Mioera arrivato in condizioni disperate, la dottoressa del Pronto Soccorso di non mi avevanessuna speranza”. Inizia così il racconto di Barbara, che, all’Ansa, ha parlato delle condizioni in cui era arrivato all’ospedale di Pieve di Coriano suo, malato di covid-19.“I suoi scambi polmonari erano pessimi. Loro glimassimo 3 ore di, perché non reagiva alle cure”. La situazione è cambiata quando le hanno chiesto di testare laterapia, che gli hala. “Prima eraper morto, non reagiva a nulla”. “Già alla prima sacca aveva già avuto un primo miglioramento, praticamente si era svegliato dal coma”, spiega Barbara. La fortuna è quella di aver trovato un medico - soprannonimato da Barbara “il signore della” - che ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Barbara: 'Mio marito aveva tre ore di vita, salvato dal plasma'. 'Nessuna cura funzionava, fosse rima… - Corriere : Le code infinite davanti al Banco dei Pegni: «La fede nuziale per pagare il funerale a mio marito» - gioman73 : RT @CinziaMorosetti: Dopo un mese è arrivata la risposta dell'INPS al bonus 600 euro.... Respinta perché mio marito ha un invalida dovuta a… - CaligaraAnna : RT @CinziaMorosetti: Dopo un mese è arrivata la risposta dell'INPS al bonus 600 euro.... Respinta perché mio marito ha un invalida dovuta a… - dod_63 : RT @GiancarloDeRisi: 'Mio marito aveva tre ore di vita. Si è salvato grazie al siero iperimmune. Trasfusa la prima sacca, s'è cominciato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mio marito

L'HuffPost

“Mio marito era arrivato in condizioni disperate, la dottoressa del Pronto Soccorso di non mi aveva dato nessuna speranza”. Inizia così il racconto di Barbara, che, all’Ansa, ha parlato delle condizio ...Bloccata in casa per motivi di salute, non può andare alle poste per pagare l'affitto con i soldi del reddito di cittadinanza. Oprressa dalle regole e da una farraginosa burocrazia, nonostante una del ...