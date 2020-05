M5S_Europa : La sentenza della Corte costituzionale tedesca rappresenta una vera e propria spada di Damocle per l'#UE, creando u… - M5S_Camera : Buon lavoro @DavideAiello85, nuovo capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Antimafia - M5S_Senato : Il ponte di Genova segna un nuovo approccio e un orizzonte di speranza - TV7Benevento : M5S: nuovo addio alla Camera, De Giorgi passa al Misto... - cleghio : RT @velo_di_maia: Il #M5S si oppone alla regolarizzazione dei migranti che lavorano in nero. Un nuovo segnale forte e chiaro della collocaz… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S nuovo M5s, Crimi: “Non bisogna stare né con Di Matteo, né con Bonafede, così facciamo brindare i boss Il Fatto Quotidiano M5S: nuovo addio alla Camera, De Giorgi passa al Misto

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, la deputata M5S Rosalba De Giorgi lascia il gruppo M5S e passa al Misto. La parlamentare pugliese, giornalista, era stata eletta nel collegio ...

Martelli: "Troppi schiaffi da M5S a Di Matteo, ma sua telefonata pessima e velenosa"

"Chiunque nella posizione di Di Matteo si sarebbe risentito, a maggior ragione di fronte al maldestro tentativo di Bonafede di indorare la pillola cercando di convincere Di Matteo che l’opzione rimast ...

