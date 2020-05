Judi Dench a 85 anni in copertina su Vogue, è record: “La pensione? No, no, no e ancora no. Sciacquati la bocca” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Radiosa, con la chioma candida e una blusa di seta rosa a fiori firmata Dolce e Gabbana: così Judi Dench appare sulla copertina dell’ultimo numero di Vogue, battendo ogni record e diventando ufficialmente la donna più anziana mai ritratta sulla prima pagina della prestigiosa rivista di moda. L’attrice si è fatta ritrarre in un servizio fotografico (realizzato prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus, ndr) che sarà pubblicato sul numero di giugno di Vogue Britain e, nel corso di un’intervista, ha raccontato come sta vivendo questa quarantena nel Surrey, nella campagna inglese. Guai però a parlare di “pensione”: “No, no, no e ancora no, non usare quella parola Giles (Hatterseley, redattore di Vogue, ndr). Non in questa casa. Non qui. Sciacquati la bocca!“, ha scherzato (ma non troppo) l’attrice ... Leggi su ilfattoquotidiano Cats - Judi Dench : "Il mio look? Come se avessi cinque volpi che si accoppiano sulla schiena"

