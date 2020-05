Inter-Juve, Rizzoli: «Non esiste la registrazione di tutta la partita» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nicola Rizzoli, responsabile degli arbitri di Serie A, è Intervenuto a Sky Sport per parlare della categoria arbitrale in ottica ripresa: «Serviranno comportamenti diversi, non voleranno cartellini ma occorrerà mantenere le giuste distanze. Può essere uno step culturale, che vale anche per gli arbitri nei confronti dei giocatori». Possibili le 5 sostituzioni in caso di … L'articolo Inter-Juve, Rizzoli: «Non esiste la registrazione di tutta la partita» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Rizzoli : “Inter-Juve? Quell’audio non esiste. VAR? Vi spiego come cambierà e cosa si dicono gli arbitri”

Inter-Juve del 2008 - la risposta di Rizzoli : ”Non esistono registrazioni - totale trasparenza”

Caso Inter-Juve 2018 - Rizzoli : "Pecoraro? Non esistono registrazioni di tutta la partita - siamo trasparenti..." (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nicola, responsabile degli arbitri di Serie A, èvenuto a Sky Sport per parlare della categoria arbitrale in ottica ripresa: «Serviranno comportamenti diversi, non voleranno cartellini ma occorrerà mantenere le giuste distanze. Può essere uno step culturale, che vale anche per gli arbitri nei confronti dei giocatori». Possibili le 5 sostituzioni in caso di … L'articolo: «Nonladila» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sport_Mediaset : #Pecoraro rompe il silenzio: '#InterJuve 2018? Sparito il file audio di #Orsato su #Pjanic. Dimissioni dalla Procur… - JuventusTV : ??? Accadde oggi: 2018 ?? Inter-Juventus 2-3 La grande rimonta di San Siro ?? On demand, qui ??… - forumJuventus : ?? Pecoraro: 'Sparito audio VAR su mancata espulsione Pjanic in #InterJuve' ????? Ma l'audio non esiste: il VAR non i… - sscalcionapoli1 : Maresca (magistrato): “Possibile ipotesi di frode sportiva per il mancato file audio di Inter-Juve. Non escludo che… - guich76 : @pisto_gol @CorSport Alimentare polemiche inutili parlando del nulla. Bisogna saper perdere e non cercare alibi o… -