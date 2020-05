Inps Bari avvisa di truffa | non comunicate i vostri dati

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) E’ in corso un tentativo dia carico di chi aspetta i 600,00 euro. L’difa sapere che è in atto un tentativo diusando il logo dell’con cui viene avanzata la richiesta dipersonali quali il numero della carta di credito e il codice fiscale. La direzione dell’ha voluto far sapere che laè «finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro». Pertanto l’che chi la riceve deve « ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Istituto».