In casa Juve si registra la guarigione di Paulo Dybala | per il Toro un calciatore positivo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Fine di un incubo per lae per il suo talento. “ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. È Madama a dare l’annuncio con un comunicato postato sul suo portale ufficiale. “La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!”. E’ la didascalia scritta in tre lingue (spagnolo, inglese ed italiano) ed accompagnata da numerose emoticon dain un post Instagram, accanto ad una foto che lo ritrae felice, libero, a braccia allargate e intento a liberarsi di ansie e paure con un urlo rivolto verso il cielo. Sull’altra sponda di Torino invece siuna positività tra i granata. ...