Il calcio è un' industria | il Governo è nel pallone

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Perché Merkel e Macron hanno deciso di riaprire o chiudere il campionato die invece Conte continua a prendere tempo? Colpisce come nella stessa giornata, anzi nelle stesse ore, ilitaliano e tedesco abbiano preso due posizioni molto diverse sulla stessa questione. Da una parte - a Roma - il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che in parlamento durante il question time ha ancora una volta rinviato la decisione, sottolineando come ancora non sia possibile prendere una decisione sul se e quando far ripartire il gran circo del mondo del. Per ora bisogna accontentarsi di un semplice auspicio in quanto “oggi; impossibile stabilire una data certa”. Dall’altra - a Berlino - Angela Merkel in persona ha dato il via libera alla ripresa per metà maggio durante un vertice con i governatori dei Lander. Incertezza e indecisione da ...