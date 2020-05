Grano rosso sangue | Kurt Wimmer regista del remake tratto dal libro di Stephen King

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 maggio 2020)sarà ildeldi, filmdal romanzo scritto da, filmdal romanzo di, avrà une alla regia ci sarà. Le riprese del progetto erano in corso a Sydney prima dello stop al lavoro sul set e per ora non si può sapere quando riprenderà l'impegno della troupe e del cast. Il film originale, in inglese intitolato Children of the Corn, era stato diretto nel 1984 da Fritz Kiersch. Il progetto, il cuisarà diretto dagià autore di Equilibrium, eradal racconto diintitolato I figli dele ha dato vita ad ...