Enel | utile ordinario 1° trimestre sale del 10 | 5% Cresce redditività operativa

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Gruppochiude il 1°2020 con un risultato netto di 1.247 milioni di euro sostanzialmente stabile rispetto ai 1.256 milioni di euro nel primo2019 (-0,7%).nettoa 1.281 milioni di euro (+10,5%) al netto delle partite straordinarie dei periodi a confronto. Ricavi pari a 19.985 milioni di euro a fronte dei 22.755 milioni di euro nel primo2019 (-12,2%), per effetto dei minori volumi delle vendite di energia elettrica in Italia e Spagna e di gas in Spagna, alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia per le minori attività di trading e per gli effetti connessi all’applicazione delle interpretazioni dell’IFRIC1, nonché all’effetto cambi negativo in particolare in Brasile, Cile e Colombia. L’EBITDA si porta a 4.708 milioni di euro in aumento del 3,5% ...