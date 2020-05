Djokovic e Sharapova su Instagram: “Giocai ubriaco in Davis” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Diretta Instagram tra i Campioni Slam Novak Djokovic e Maria Sharapova. “Una volta giocai ubriaco in Coppa Davis” Con il mondo dello sport fermo a causa del Coronavirus, in molti tra calciatori e atleti professionisti si ritrovano su Instagram per discutere del passato. Tra i tennisti, il più attivo sui canali social è il n.1 del mondo Novak Djokovic, che dall’inizio della quarantena si è incontrato virtualmente con molti colleghi, tra cui Murray, Wawrinka e Fognini. Nella giornata di ieri, il serbo si è ritrovato su Instagram con la cinque volte campionessa Slam Maria Sharapova, ritiratasi all’inizio del 2020. I due tennisti, hanno raccontato alcuni segreti del passato, come quella volta che il serbo giocò ubriaco in Coppa Davis: “Eravamo in Coppa Davis, in Svezia dopo aver vinto il mio primo Wimbledon (2011). Non dovevo ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 maggio 2020) Direttatra i Campioni Slam Novake Maria. “Una volta giocaiin Coppa Davis” Con il mondo dello sport fermo a causa del Coronavirus, in molti tra calciatori e atleti professionisti si ritrovano super discutere del passato. Tra i tennisti, il più attivo sui canali social è il n.1 del mondo Novak, che dall’inizio della quarantena si è incontrato virtualmente con molti colleghi, tra cui Murray, Wawrinka e Fognini. Nella giornata di ieri, il serbo si è ritrovato sucon la cinque volte campionessa Slam Maria, ritiratasi all’inizio del 2020. I due tennisti, hanno raccontato alcuni segreti del passato, come quella volta che il serbo giocòin Coppa Davis: “Eravamo in Coppa Davis, in Svezia dopo aver vinto il mio primo Wimbledon (2011). Non dovevo ...

ptrapani : RT @Agenzia_Ansa: #Djokovic, quella volta che giocai in Davis #ubriaco. Il serbo racconta aneddoti in diretta Instagram con #Sharapova #ANS… - Agenzia_Ansa : #Djokovic, quella volta che giocai in Davis #ubriaco. Il serbo racconta aneddoti in diretta Instagram con… - _DAGOSPIA_ : DJOKOVIC: UNA VOLTA IN COPPA DAVIS HO GIOCATO DA UBRIACO- E QUELLA CENA CON LA SHARAPOVA - Gazzetta_it : VIDEO Djokovic confessa: 'In Davis ho giocato da ubriaco' - fisco24_info : Djokovic, quella volta che giocai in Davis ubriaco: Serbo racconta aneddoti in diretta Instagram con Sharapova -