Coronavirus: oggi in Puglia solo 26 positivi su 1816 test, oltre 70mila tamponi in totale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 6 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.816 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono risultati positivi 26 casi, così suddivisi: 4 nella Provincia di Bari; 1 nella Provincia Bat; 7 nella Provincia di Brindisi; 9 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati 5 decessi: 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 70.944 test. Sono 855 i pazienti guariti. 2.903 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.196 così divisi: 1.333 nella Provincia di Bari; 380 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Puglia - oggi 6 maggio Emiliano ha appena emanato un’altra ordinanza sull’attività all’aria aperta

