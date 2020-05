Coronavirus, il Test rapido salivare funziona: risultati in pochi minuti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una manciata di minuti di attesa per sapere se si è positivi al Coronavirus. Il Test rapido salivare (Trs) messo a punto dall’Università dell’Insubria e l’Asst dei Sette Laghi permetterà presto di scovare la presenza del virus in tempi rapidi. Il team di ricercatori ha annunciato che la sperimentazione del Test ha dato risultati positivi. Non appena otterrà la certificazione, il Trs rivestirà un ruolo fondamentale nel garantire la riapertura in sicurezza di attività sociali e produttive nella fase 2 . Test rapido salivare: cos’è e come funziona La forza del Test rapido salivare sta nella semplicità del suo funzionamento. Su una piccola striscia di carta assorbente si applica qualche goccia di saliva diluita con una soluzione apposita, poi si attende dai 3 ai 6 minuti. Il risultato è di ... Leggi su thesocialpost UFFICIALE - Coronavirus - positivo un calciatore del Torino dopo i test : la nota del club

Coronavirus : in arrivo il test rapido sulla saliva

