“Andavo in giro con un bozzo nei pantaloni, mi diedero il Viagra”: lo scherzo dei compagni all’ex attaccante (Di mercoledì 6 maggio 2020) Carlton Cole non ha avuto una carriera come si prospettava all’inizio. L’attaccante, attualmente svincolato dopo una vita passata al West Ham, ha guadagnato anche la Nazionale inglese. A convocarlo fu Fabio Capello, ma anche con la maglia dei Tre Leoni fece poco. Ma una delle chiamate dell’Inghilterra gli rimarrà particolarmente impressa. Colpa del viagra. A raccontare uno scherzo dei compagni Defoe, Rooney e Wright-Philips è stato lo stesso Carlton Cole, nel suo podcast ‘Footballers Guide to Football’. I tre lo costrinsero con l’inganno a prendere una pasticca di Viagra, convincendolo che fossero vitamine. Defoe ha spiegato i motivi della scelta della vittima della bravata: “Carlton era sempre contento e sorridente, quindi abbiamo pensato che se dovevamo fare uno scherzo a qualcuno, sarebbe stato perfetto farlo a lui. E ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) Carlton Cole non ha avuto una carriera come si prospettava all’inizio. L’attaccante, attualmente svincolato dopo una vita passata al West Ham, ha guadagnato anche la Nazionale inglese. A convocarlo fu Fabio Capello, ma anche con la maglia dei Tre Leoni fece poco. Ma una delle chiamate dell’Inghilterra gli rimarrà particolarmente impressa. Colpa del viagra. A raccontare unodei compagni Defoe, Rooney e Wright-Philips è stato lo stesso Carlton Cole, nel suo podcast ‘Footballers Guide to Football’. I tre lo costrinsero con l’inganno a prendere una pasticca di Viagra, convincendolo che fossero vitamine. Defoe ha spiegato i motivi della scelta della vittima della bravata: “Carlton era sempre contento e sorridente, quindi abbiamo pensato che se dovevamo fare unoa qualcuno, sarebbe stato perfetto farlo a lui. E ha ...

