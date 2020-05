Trapani | scossa di terremoto magnitudo 3 3 | avvertita dalla popolazione

(Di martedì 5 maggio 2020) La sala sismica dell'INGV ha rilevato unadidi 3,3 gradi della scala Richter a 3 chilometri a sud ovest di Paceco, nel Trapanese, a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito nettamente nella provincia ma non si registrano danni. DATI #RIVISTI #ML 3.3 ore 19:14 IT del 04-05-2020 a 3 km SW Paceco (TP) Prof=8Km #INGV 24362371 https://t.co/ZsxktO7Qgn— INGVterremoti (@INGVterremoti) May 4, 2020

Registrato terremoto di magnitudo 3.3 a tre chilometri a sud ovest di Paceco, non distante da Marsala e Trapani. La scossa è stata avvertita alle ore 19,14 in tutta la provincia.