Squalificati Serie A: Conte costringe il giudice sportivo a multare Lukaku, Smalling e la punizione divina (Di martedì 5 maggio 2020) E’ appena stato pubblicato il verdetto del giudice sportivo dopo la 32ª giornata di Serie A andata in scena nel weekend. Due le decisioni abbastanza “forti”: le squalifiche a Romelu Lukaku e a Smalling. La prima, a dir la verità, è abbastanza buffa. Più che una decisione del giudice sportivo è una costrizione allo stesso. Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha infatti minacciato quest’ultimo di multare il suo attaccante. Motivo? L’allenatore nerazzurro è stanco dei capricci del suo giocatore, risultato recidivo al… cibo. Dopo l’indigestione a colazione di due settimane fa, infatti, il belga c’è ricascato, fraintendendo “big match” con “Big Mac”. Il panino ipercalorico gli è costato la panchina e la pazienza perduta di Conte. Il giudice sportivo, ... Leggi su calcioweb.eu Squalificati Serie A : ribaltone in panchina per il Torino - premio per Gasperini e Cagliari decimato

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimenti per Inter - Genoa e Udinese

