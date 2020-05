Poveri e pieni di acciacchi. Così il vitalizio torna più ricco per gli ex deputati anziani. Dopo la sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera a molti sarà aumentata la pensione (Di martedì 5 maggio 2020) Vinicio Bernardini, vecchio esponente del Partito comunista italiano, due volte sindaco di Pisa e due volte deputato, a 93 anni s’è visto ridurre il vitalizio dell’84 per cento: da 4.725 euro è passato a 709 euro e 28 centesimi. Lordi. Da allora non può più “far fronte alle proprie esigenze di vita”. Due euro in più sono invece rimasti al suo coetaneo e compagno di partito Domenico De Simone: già protagonista delle lotte dei braccianti nel Foggiano, già deputato e senatore, invalido civile, è morto sei mesi dopo il taglio del suo “principale sostentamento”. Quanto a Renzo Pigni, classe 1925, vecchio socialista e fondatore del Psiup, tre volte deputato e poi sindaco di Como fino all’infarto che lo ha mandato in pensione, gli hanno tagliato 6.705 euro su 8.455. Era invalido, necessitava ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 maggio 2020) Vinicio Bernardini, vecchio esponente del Partito comunista italiano, due volte sindaco di Pisa e due volte deputato, a 93 anni s’è visto ridurre ildell’84 per cento: da 4.725 euro è passato a 709 euro e 28 centesimi. Lordi. Da allora non può più “far fronte alle proprie esigenze di vita”. Due euro in più sono invece rimasti al suo coetaneo e compagno di partito Domenico De Simone: già protagonista delle lotte dei braccianti nel Foggiano, già deputato e senatore, invalido civile, è morto sei mesi dopo il taglio del suo “principale sostentamento”. Quanto a Renzo Pigni, classe 1925, vecchio socialista e fondatore del Psiup, tre volte deputato e poi sindaco di Como fino all’infarto che lo ha mandato in pensione, gli hanno tagliato 6.705 euro su 8.455. Era invalido, necessitava ...

Poveri e pieni di acciacchi. Così il vitalizio torna più ricco per gli ex deputati anziani. Dopo la sentenza del Consiglio di giurisdizione della Camera a molti sarà aumentata la pensione

Papa Francesco consegna il suo accorato appello, ad una lettera recentemente inviata ai tanti lavoratori sommersi e invisibili che sono in trincea e che svolgono un ruolo insostituibile di assistenza ...

Aversa, il Sagliano diventato un ospizio “anti Covid” grazie a don Pasqualino

Aversa (Caserta) – L’ospizio intitolato a Giacinto Sagliano, quello che è stato negli anni il mendicicomio per i poveri di Aversa, rappresenta un’oasi di tranquillità in pieno centro cittadino. Con i ...

