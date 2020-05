Ischia | quinta vittima a Villa Mercede | è la terza in 24 ore

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Non arrivano notizie incoraggianti da, residenza per anziani di Serrara Fontana diventata focolaio di covid-19. Nella serata di ieri infatti è deceduta un’altra anziana signora, ospite della struttura. Trattasi di una donna di 80 anni che era stata trasportata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno nei giorni scorsi, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Risiedeva nella rsa ischitana da diversi anni. Si aggrava quindi il bilancio dell’isola: salgono a 6 le vittime da coronavirus, di cui cinque solo a(e di queste, tre nelle ultime 24 ore). L'articolo: è lain 24 ore proviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : #Coronavirus: quinta vittima nella Rsa Villa Mercede, sale a 6 il numero dei decessi sull'isola di Ischia - NapoliToday : #Cronaca Rsa ischitana focolaio di Covid-19, muore un'altra anziana: è la quinta vittima - comeicinesi : E’ inarrestabile l’onda di decessi sull’isola di Ischia. Covid-19. Ischia piange la sua sesta vittima. La quinta… - comeicinesi : Ischia piange la sua quinta vittima. E’ la quarta del cluster di Villa Mercede - teleischia : CORONAVIRUS. ISCHIA PIANGE LA SUA QUINTA VITTIMA, MUORE ANZIANA DI VILLA MERCEDE -

Altre due donne anziane - anch'esse ospiti di Villa Mercede - erano morte soltanto ieri, in dodici ore. Si tratta di una 83enne e di una 81enne, entrambe avevano patologie pregresse definite dai medic ...