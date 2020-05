In fuga verso il Sud ma senza grande esodo

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Chiara Campo Ci sono gli studenti fuorisede che tornano da mammà (anche) per risparmiare su bollette e spesa e genitori sono rimasti bloccati ospiti dei figli due mesi fa, peraltro con il bagaglio invernale, e finalmente tornano a casa Ci sono gli studenti fuorisede che tornano da mammà (anche) per risparmiare su bollette e spesa e genitori sono rimasti bloccati ospiti dei figli due mesi fa, peraltro con il bagaglio invernale, e finalmente tornano a casa. Nella «fase 2» oltre che per motivi di lavoro o sanitari si può viaggiare fuori regione anche per raggiungere la città di residenza o domicilio ma ieri in stazione Centrale non si è registrato quel clima dail sud temuto da qualche governatore. I passeggeri arrivano con largo anticipo, indossando le mascherine (non tutti i guanti), si formata una coda ...