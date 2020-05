Eriksen | «Vi spiego perché ho scelto l’Inter Quarantena? Non è semplice»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Il centrocampista dell’Interha parlato del suo approdo in Italia ma anche della suaLunga intervista per Christian, centrocampista dell’Inter. Il calciatore ha parlato al quotidiano danese Jyllands-Posten, raccontando la suama anche il suo arrivo all’Inter. Ecco le sue dichiarazioni. L’INIZIO DELLA– «Pensavo di stare con Lukaku e Young, anche loro nuovi all’Inter, ma dovevano pensare alle loro famiglie e avere un ospite sul divano per 14 giorni è molto tempo. Sono finito presso la struttura di allenamento del club insieme a uno chef e a cinque allenatori del club che sono rimasti lì inper proteggere le proprie famiglie. Ora sono passate sette settimane, la mia famiglia mi ha raggiunto. Non ho mai avuto così tanto tempo libero e molto lontano dal calcio ma ...